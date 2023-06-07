Печатая на ткани золотые мечты. Ч.2





Передовая технология из прошлого

Ким Ги Хо - кымбакчан в пятом поколении. Семейный бизнес начал его прапрадед, который поставлял ткани королевской семье при короле Чхольчжоне. В те времена золотую сусаль часто привозили из Китая, но прапрадед нашего героя стал изготавливать её сам. Умение делать сусаль унаследовал его дед, но до наших дней дошло лишь устное руководство по её изготовлению.





Золотые узоры отличает не только красота, но и символизм. Среди часто используемых мотивов, считающихся приносящими удачу, — китайские иероглифы со значением долголетия (壽) и счастья (福), гранат, символизирующий многочисленное потомство, пион, обещающий богатство и процветание, и другие.

- Вслед за прапрадедом и прадедом дед тоже работал во дворце. Я слышал, что он украшал сусалью одежду супруги последнего наследного принца Корейской империи и младшей дочери императора Кочжона Токхе.

В 1973 году, когда ему было 5 лет, профессия кымбакчана была объявлена национальным нематериальным культурным наследием, и его дед стал первым кымбакчаном, вошедшим в список с этим ремеслом. Но через несколько месяцев он умер, и категория кымбакчана был упразднена из-за отсутствия преемника.

- В то время отец работал на фирме и одновременно перенимал мастерство, а после смерти деда всецело посвятил себя ремеслу. Я тоже одно время работал в компании, но, когда у отца ухудшилось здоровье, ушёл из неё и погрузился в ремесло. Похоже, это своего рода неизбежная наследственность.

В 2006 году, через 33 года после упразднения, категория кымбакчана была возрождена, и имя отца нашего героя, Ким Док Хван, вошло в Список национального нематериального наследия. А в 2018 году, прямо перед кончиной отца, вслед за ним получил признание и мастер Ким Ги Хо.

После окончания вуза Ким работал в «Самсунг электроникс» в качестве инженера-конструктора и проектировал роботов. Решение об увольнении из компании далось ему не сразу.

- Уже тогда я чувствовал, что эта работа не по мне. Ведь меня мог заменить другой, а семейное дело, если я его не продолжу, прервётся. Я был уверен, что и в будущем у нашего ремесла есть шансы на успех. Когда по-настоящему занялся этим делом, выяснил, что работа с сусалью не очень отличается от проектирования роботов. Технология изготовления сусали - это тоже своего рода хайтек.

После ухода из компании Ким в первую очередь создал страницу в интернете. По тем временам (а дело было в 1997 году, когда интернет только становился массовым) это был очень смелый шаг. А мастер уже тогда намеревался заявить о себе и за рубежом, но тут разразился валютный кризис.

- Три месяца вообще не было дохода. По счастью, старые клиенты заказывали вещи для детей, уехавших за границу. А сейчас, помимо заказов на украшение сусалью, делаю на продажу товары культурного назначения под брендом нашей мастерской.





Семья мастера

Когда семейный бизнес представляет собой ручное производство на дому, в технологический процесс обычно вовлекается вся семья.

- Я думаю, что мы сумели развить наш семейный бизнес, так как были и другие мастера - бабушка и мать. Жена тоже всё время работает со мной бок о бок, словно мой двойник.

Жена мастера Пак Су Ён в 2009 году получила статус «перенявшего традиционное ремесло от мастера». Им также помогает сын, художник-мультипликатор. Г-жа Пак в 2022 году была выбрана Обществом сохранения корейского наследия YÉOL как мастер года и получила высокую оценку за свои работы на выставке проекта, подготовленного совместно YÉOL и Домом моды Chanel. YÉOL занимается поддержкой ремесленников Кореи.

- В кымбак традиционная красота гармонично соединяется с современными ощущениями, в итоге растёт интерес к этому ремеслу. Я думаю, что оно пробуждает мечты. Ведь люди вкладывают в золотой декор свои мечты о славе, богатстве и любви.

Последнее время мастер Ким Ги Хо особенно сосредоточен на своей работе. Наверное, потому, что и у него есть мечта - создать музей своего ремесла.





Ли Ги Сук, писательница-фрилансер

Ли Мин Хи, фотограф





Полный текст статьи «Печатая на ткани золотые мечты»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.