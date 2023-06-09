Музыкальные новинки мая 2023 года





Настала вторая неделя первого летнего месяца – июня, а это значит, что нам пора подвести музыкальные итоги мая, познакомившись с самыми значимыми релизами корейских исполнителей. Если начало весны выдалось богатым на релизы женских K-POP коллективов, то ее последний месяц можно считать богатым на релизы артистов, работающих в стиле инди. Так, нашу программу открыла новая композиция любимого всеми инди-певца 10СМ (십센치). Она получила название «Моя застывшая первая любовь» (부동의 첫 사랑) и была выпущена 14 мая. Поп-рок мелодия с отчетливыми звуками акустической гитары получилась очень веселой и освежающей. Чего не скажешь о тексте песни. В ней Квон Чжон Ёль (권정열) поет о своей безответной первой любви, сравнивая себя с второстепенным героем мелодрамы. Время не помогло ему побороть чувства, и он продолжает любить, ни на что не надеясь.

Далее мы прослушали новую работу еще одних любимчиков корейских меломанов. В конце мая дуэт Melomance (멜로망스) порадовал слушателей, выпустив сингл под названием «Сияющий день» (찬란한 하루). Не будет преувеличением сказать, что почти каждый релиз Melomance становился хитом, и новая песня не стала исключением! В этой легкой и приятной композиции в фирменном стиле дуэта вокалист Ким Мин Сок (김민석) поет о только что начавшейся влюбленности. «Мне так неловко за влюбленного себя. Все потому, что я застрял в том дне, что мы провели вместе».

Тройку артистов с новыми композициями в стиле инди замкнули Пол Ким (폴킴) и BIG Naughty, которые представили в мае новую песню «На реке Ханган» (한강에서). Возможно, наши слушатели уже знают, что одно из самых любимых летних занятий корейцев – это пикники на берегу реки Ханган, которая пересекает весь Сеул. Особенной романтикой обладают вечерние посиделки в прибрежном парке, где компании друзей и влюбленные пары любят насладиться легкими спиртными напитками и снеками. Вот и в новой композиции с ностальгическим звучанием Пол Ким обращается к своей возлюбленной, которую он приглашает встретиться в парке на берегу Хангана. Там он собирается открыть ей свое сердце.

Чем же порадовал нас в этом месяце K-POP? Во-первых, на сцену с новой песней под названием «BONVOYAGE» вернулась гёрлз-группа Dreamcatcher (드림캐쳐), которая продолжила нашу программу. Также 4 мая новый полноформатный альбом «TAKE OFF» представил популярный коллектив IKON (아이콘). Его возглавила зажигательная композиция под названием «U», которую мы не могли не прослушать. Помимо вышеперечисленных композиций, в рамках нашей программы были представлены новые релизы трот-исполнителя Ан Сон Хуна (안성훈), именитого певца Ким Дон Рюля (김동률) и талантливой вокалистки HYNN (박혜원).