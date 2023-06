Чи Хё из TWICE начинает сольную карьеру

ⓒ JYP Entertainment



Участница гёрл-группы TWICE (트와이스) Чи Хё (지효) объявила о начале сольной карьеры. Её первый сольный альбом выйдет в августе этого года, сообщает продюсерское агентство JYP Entertainment. Подробности не уточняются, но, скорее всего, будут представлены в ближайшее время. Между тем, на официальном аккаунте группы в социальных сетях была опубликована фотография с отражением певицы Чи Хё в зеркале заднего вида в салоне автомобиля. В верхней части фотографии размещена надпись на английском языке Killin' Me Good. Таким образом, Чи Хё в скором времени станет второй участницей группы TWICE, дебютировавшей соло. Первой сольный альбом представила певица На Ён (나연) в июне 2022 года. В настоящее время участницы группы TWICE готовятся к серии концертов в США. В июне состоится выступление в Лос-Анджелесе, в июле – в Нью-Йорке.