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Режиссёр Хван Бён Гук представит криминальную драму

2023-06-12

ⓒ thcompany, KEYEAST, PLEO ent

Утверждён актёрский состав криминальной драмы «Ядан» (야당) режиссёра Хван Бён Гука (황병국). Главные роли в фильме сыграют актёры Кан Ха Ныль (강하늘), Ю Хэ Чжин (유해진) и Пак Хэ Чжун (박해준), сообщает кинопрокатная компания PLUSM. Основная сюжетная линия фильма развивается вокруг борьбы южнокорейских правоохранительных органов с наркоторговцами. Актёр Кан Ха Ныль в роли одного из членов преступной банды Ли Ган Су осуществляет передачу полиции секретных данных, способствующих раскрытию преступлений. В этом ему помогают его коллеги по съёмочной площадке Ю Хэ Чжин и Пак Хэ Чжун в роли следователя прокуратуры Ку Гван Хи и детектива из отдела по борьбе с наркотиками О Сан Чжэ. Съёмки фильма начнутся во второй половине текущего года.

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