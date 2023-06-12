Том Круз посетит РК

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Американский актёр Том Круз 29 июня посетит Сеул для участия в серии рекламных мероприятий, посвящённых выходу фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1». Вместе с ним в РК прибудут режиссёр фильма Кристофер Маккуорри, актёр Саймон Пегг, актрисы Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Пом Клементьефф и другие, сообщает кинопрокатная компания Lotte Entertainment. Участники фильма примут участие в пресс-конференции, ряде мероприятий, в том числе с красной ковровой дорожкой. Стоит заметить, что это одиннадцатый по счёту визит Тома Круза в РК. Ранее он приезжал в Страну утренней свежести в июле 2022 года перед премьерой фильма «Топ Ган: Мэверик». Показ предпоследней части из голливудской франшизы «Миссия невыполнима» в РК запланирован на 12 июля.