Актёр Кан Дон Вон снимется в исторической драме от Netflix

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Актёр Кан Дон Вон (강동원) утверждён на главную роль в фильме «Война и восстание» (전, 란) режиссёра Пак Чхан Ука (박찬욱). Это будет первая работа южнокорейского режиссёра в сотрудничестве со стриминг-платформой Netflix, на которой будет представлен данный контент. Действие фильма разворачивается в эпоху государства Чосон в период Имчжинской войны (1592-1598 гг.). В центре внимания два главных героя: актёр Пак Чон Мин (박정민) в роли выходца из известного дворянского рода Чон Рё и актёр Кан Дон Вон в роли его слуги Чхон Ёна. По сюжету Чон Рё становится ближайшим соратником короля, а Чхон Ён благодаря искусному владению мечом подаётся в ополченцы, в результате чего до недавнего времени хорошие друзья оказываются по разные стороны баррикады. В съёмках фильма также примут участие актёры Чха Сын Вон (차승원), Чин Сон Гю (진선규), Чон Сон Иль (정성일) и актриса Ким Син Рок (김신록).