Близкие отношения (빈틈없는 사이)

Печатая на ткани золотые мечты. Ч.2
2023-06-09
#Новости шоу-бизнеса l 2023-06-12
Режиссёр: Ли У Чхоль
В ролях: Ли Чжи Хун, Хан Сын Ён
Жанр: Мелодрама, романтика
Премьера: 5 июля 2023 г.
Парень по имени Сын Чжин переезжает в новую квартиру. Он очень рад тому, что ему удалось найти хорошее жильё. Как позже выяснилось, стены между квартирами оказались очень тонкими, и по ночам в доме раздаются странные крики. Вскоре Сын Чжину становится известно об источнике шума. Издавая ужасные вопли, его соседка Ра Ни таким образом прогоняла новых соседей, желая жить одна в тишине. Сын Чжин же оказался парнем не из робкого десятка. Вскоре между ними начинается самая настоящая «война».
2023-06-09
2023-06-12 12:19:11
2023-06-12 12:03:48
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