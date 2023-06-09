Близкие отношения (빈틈없는 사이)





Режиссёр: Ли У Чхоль

В ролях: Ли Чжи Хун, Хан Сын Ён

Жанр: Мелодрама, романтика

Премьера: 5 июля 2023 г.





Парень по имени Сын Чжин переезжает в новую квартиру. Он очень рад тому, что ему удалось найти хорошее жильё. Как позже выяснилось, стены между квартирами оказались очень тонкими, и по ночам в доме раздаются странные крики. Вскоре Сын Чжину становится известно об источнике шума. Издавая ужасные вопли, его соседка Ра Ни таким образом прогоняла новых соседей, желая жить одна в тишине. Сын Чжин же оказался парнем не из робкого десятка. Вскоре между ними начинается самая настоящая «война».