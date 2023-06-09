Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Близкие отношения (빈틈없는 사이)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-06-12


Режиссёр: Ли У Чхоль

В ролях: Ли Чжи Хун, Хан Сын Ён

Жанр: Мелодрама, романтика

Премьера: 5 июля 2023 г.


Парень по имени Сын Чжин переезжает в новую квартиру. Он очень рад тому, что ему удалось найти хорошее жильё. Как позже выяснилось, стены между квартирами оказались очень тонкими, и по ночам в доме раздаются странные крики. Вскоре Сын Чжину становится известно об источнике шума. Издавая ужасные вопли, его соседка Ра Ни таким образом прогоняла новых соседей, желая жить одна в тишине. Сын Чжин же оказался парнем не из робкого десятка. Вскоре между ними начинается самая настоящая «война».

Близкие отношения (빈틈없는 사이)
Близкие отношения (빈틈없는 사이)
Близкие отношения (빈틈없는 사이)
Близкие отношения (빈틈없는 사이)
Близкие отношения (빈틈없는 사이)
Близкие отношения (빈틈없는 사이)
Близкие отношения (빈틈없는 사이)
Близкие отношения (빈틈없는 사이)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >