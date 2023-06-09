Когда цветёт камелия (14) 헛소리 하지 말고

Печатая на ткани золотые мечты. Ч.2
2023-06-09
#Говорим как герои сериалов l 2023-06-12
Диалог недели
향미: 언니는 세상이 막 밝아요? 막 그렇게 보들보들해?
Хян Ми: Для вас мир такой светлый и добродушный?
언니나 나나 인생 도찐개찐인데 왜 그렇게 혼자 곱냐고.
Что моя жизнь, что ваша – оставляют желать лучшего. Почему только вы такая благородная?
동백: 헛소리 하지 말고. 내가 시급 올려줄 테니까 너 적금 들고 저금도 해.
Тон Бэк: Не говори ерунды. Я подниму тебе зарплату, так что начинай копить деньги.
향미: 그 시급 올려서 뭐. 집도 사고 가족도 사요?
Хян Ми: Поднимите мне зарплату и что? Может я на неё куплю и дом, и семью?
Фраза недели
헛소리 하지 말고
[Хос-сори ха-чжи маль-го]
Не говори ерунды
Примеры
☞ - 너무 배고파… 라면 먹을래?
- 지금이 몇 신데. 헛소리하지 말고 잠이나 자!
«- Так есть хочется… Может, покушаем рамён?
- Ты на время посмотри! Не говори ерунды, давай быстрее ложись спать!»
Другие выражения
☞ 도찐개찐 / 도긴개긴
«Что то, что это – разницы нет»
2023-06-09
2023-06-12 12:19:11
2023-06-12 12:03:48
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