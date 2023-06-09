Когда цветёт камелия (14) 헛소리 하지 말고

Диалог недели

향미: 언니는 세상이 막 밝아요? 막 그렇게 보들보들해?

Хян Ми: Для вас мир такой светлый и добродушный?

언니나 나나 인생 도찐개찐인데 왜 그렇게 혼자 곱냐고.

Что моя жизнь, что ваша – оставляют желать лучшего. Почему только вы такая благородная?

동백: 헛소리 하지 말고 . 내가 시급 올려줄 테니까 너 적금 들고 저금도 해.

Тон Бэк: Не говори ерунды. Я подниму тебе зарплату, так что начинай копить деньги.

향미: 그 시급 올려서 뭐. 집도 사고 가족도 사요?

Хян Ми: Поднимите мне зарплату и что? Может я на неё куплю и дом, и семью?





Фраза недели

헛소리 하지 말고

[Хос-сори ха-чжи маль-го]

Не говори ерунды





Примеры

☞ - 너무 배고파… 라면 먹을래?

- 지금이 몇 신데. 헛소리하지 말고 잠이나 자!

«- Так есть хочется… Может, покушаем рамён?

- Ты на время посмотри! Не говори ерунды, давай быстрее ложись спать!»





Другие выражения

☞ 도찐개찐 / 도긴개긴

«Что то, что это – разницы нет»



