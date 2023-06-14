Картофель в Северной Корее

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Сейчас уже середина июня, и погода с каждым днём становится все жарче и жарче. Под ярким летним солнцем сельскохозяйственные культуры растут особенно хорошо, а солнечный июнь считается сезоном картофеля. Созревшие в этот период клубни картофеля считаются особенно питательными и вкусными. Во второй половине 90-х годов в Северной Корее началась подлинная революция в возделывании картофеля, которая была направлена на преодоление голода в годы «трудного похода». Возделывание картофеля, который хорошо растёт во всех регионах и даёт обильный урожай, стало эффективным решением проблемы нехватки продовольствия в Северной Корее, где много гор, а пахотные земли составляют лишь 17% территории. Поэтому в 1998 году северокорейский лидер Ким Чен Ир приказал расширить картофелеводство, сравнив картофель по важности с белым рисом. С этого началась картофельная революция в сельском хозяйстве Северной Кореи, а центром её стал уезд Тэхондан-гун провинции Янгандо. Он находится под горой Пэктусан. Здесь очень широкие и плоские котловины, но практически весь год холодно и ветрено, поэтому выращивать кукурузу или рис невозможно. Почти 80% всей территории – это картофельные поля, поэтому Янгандо называют картофельной провинцией.

В сегодняшнем выпуске мы поговорим о разведении картофеля в Северной Корее с директором исследовательского института Good Farmers господином Чо Чхун Хи.