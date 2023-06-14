Рассказ «Плачущий мужчина» писательницы Сим А Чжин

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- Вот, принёс кашу с морепродуктами, раз ты заболел.

Но Хоя даже не отреагировал на голос О, а молча сел на диван. В этот момент и мистер О, и я увидели одно и то же. Огромное облако печали, затерявшее свой путь в бездне, поджигало Хоя слезами, а не огнём… Да, так оно и было.

Я никогда не воспринимала О как вторую половину, но считала его коллегой и другом, которому полностью можно доверять. Несмотря на свой дотошный и упрямый характер, он всё же знал, как бороться за жизнь в этом мире. Ради меня, человека, который когда-то ему нравился, О прикладывал чуть больше, совсем немного больше усилий.









В тот день было ровно три дня послей первой годовщины моей смерти и почти шесть месяцев с тех пор, как Хоя, последовав моей предсмертной воле, устроился на работу в эту компанию.

После пяти лет работы в компании я сама устроила себе вознаграждение – поездку в Восточную Европу, где по воле судьбы и встретила Хоя. Никто из нас двоих даже не заподозрил тогда, что к нашей любви примкнул и опасный тип с научным названием, начинающимся с корня «гастро».

Икота, которую Хоя посчитал милой, была первым признаком аденокарциномы желудка. Мы провели вместе два года – один год беззаботной любви и один год любви, в котором были только заботы. После моей смерти Хоя быстро набрал вес печали и сам себя в нём закопал.





그 날은 내가 죽은 지 일 년 째 되는 날에서 사흘이 지난 날이었고,

호야가 내 유언에 따라 내가 일했던 회사에 들어간 지

여섯 달이 조금 못 된 날이었다.





나는 입사 오 년 때에 스스로에 대한 포상으로 동유럽 여행을 떠났고

거기서 운명적으로 호야를 만났다.

둘 중 누구도 우리의 사랑에 개스트릭 어쩌고 하는 학명을 가진

위험한 놈이 함께 했음을 눈치채지 못했다.





호야가 귀엽다고 한 내 딸국질은 위선암의 초기 징후였다.

근심 하나 없는 사랑 1년,

근심만 가득한 사랑 1년, 그렇게 2년을 보냈다.

내가 죽은 후 호야는 빠른 속도로 슬픔의 살을 불리며 그 살에 자신을 파묻어 버렸다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Рассказ заканчивается сценой, в которой оба мужчины, испытавшие одну и ту же боль, проливают одинаковые слёзы. Последний эпизод даёт читателю надежду на то, что однажды Хоя всё-таки сможет излечить свою рану. Сцена показывает, что пустое место, оставшееся в сердце героя после другого человека, может быть заполнено теплом другого. Именно это желала и хотела подарить герою повествовательница рассказа. Так красиво это и случилось в конце произведения.





Вдруг совсем неожиданно, но тело Хоя поднялось с пола. Однако О было сложно выдержать вес человека, который всегда ел порцию с горкой и с добавкой риса. В один момент О с грохотом рухнул на пол, распластавшись под огромным телом Хоя.

Фиолетовый шарфик лежал поверх обоих мужчин. Человек, которого перевернули, и тот, кто попытался перевернуть, лежали рядом друг с другом, и выглядело это жалко.

Когда я медленно подошла, оба одновременно взглянули на меня. В глазах О, который никогда не плакал, стояли слёзы. Хоя же рыдал, обливаясь бурным, словно течение реки Нактонган, потоком слёз.

Не я, а мистер О похлопал по плечу плачущего мужчину.





부지불식간 호야의 몸이 번쩍 들렸다.

하지만 곱빼기를 먹으면서 밥 한 그릇을 더 추가해 온 자의 무게를 감당하지 못했다.

찰나의 순간 오대리가 우당탕 넘어지며 거대한 호야의 몸에 깔리고 말았다.





보라색 목도리가 두 사람을 덮고 있었다.

엎어치기를 시도한 사람과 엎어치기를 당한 사람이

바투 누워 있는 모습은 애잔했다.





내가 조용히 다가가자 두 남자가 동시에 나를 바라보았다.

여간해서 울지 않는 오 대리의 눈에 눈물이 그렁그렁 맺혀 있었다.

호야가 낙동강 하류처럼 넓게 퍼지는 눈물을 흘려대며 통곡을 했다.





우는 남자의 어깨를 토닥여 준건 내가 아니라 오대리였다.









Писательница Сим А Чжин родилась в 1972 году в г. Масане провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировала в 1999 году с рассказом «Ради времени для чаепития»