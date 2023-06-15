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Летние песни

#Мелодии Кореи l 2023-06-15

Мелодии Кореи

Летние песни

В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с традиционными песнями, которые напоминают о корейском лете. Стрекот цикад, сбор первого урожая и высадка рисовой рассады, летняя прохлада в бамбуковом лесу, спокойствие гор и манящее очарование воды – всё это ассоциируется с корейским летом и послужило вдохновением для написания композиций сегодняшнего эфира.  


Выпуск 612. Летние песни

* Мелодия «Танец времени» – Чхве Мён Хва (флейта пхири)

* Песня «Ссарым» – Ли Хан Чхоль (вокал)

* Песня «Бамбуковый лес» – Чан Мён Со (вокал) 

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