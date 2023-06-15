Лес вносит вклад в сокращение метана в атмосфере
2023-06-15 15:54:37
#Мелодии Кореи l 2023-06-15
В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы познакомитесь с традиционными песнями, которые напоминают о корейском лете. Стрекот цикад, сбор первого урожая и высадка рисовой рассады, летняя прохлада в бамбуковом лесу, спокойствие гор и манящее очарование воды – всё это ассоциируется с корейским летом и послужило вдохновением для написания композиций сегодняшнего эфира.
Выпуск 612. Летние песни
* Мелодия «Танец времени» – Чхве Мён Хва (флейта пхири)
* Песня «Ссарым» – Ли Хан Чхоль (вокал)
* Песня «Бамбуковый лес» – Чан Мён Со (вокал)
2023-06-15 15:54:37
2023-06-15 15:29:49
2023-06-15 15:08:10
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