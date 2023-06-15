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Шоубиз сегодня от 15 июня

#Шоубиз Сегодня l 2023-06-15

Сеул сегодня

ⓒ NETFLIX, ZB LABEL

1. Новый фильм режиссера Пак Чхан Ука на стадии предсъемок. 

2. Певица Алекса: американский подросток, ставший корейским поп-айдолом.

3. Что стоит посмотреть на телеканале tvN во второй половине этого года. 

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