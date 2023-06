Чарли Пут выступит в РК

ⓒ Live Nation KR

20-21 октября певец Чарли Пут выступит с сольным концертом на стадионе KSPO DOME в сеульском муниципальном округе Сонпха-гу. Это будет четвёртый визит американского исполнителя в РК. Впервые он посетил Страну утренней свежести в 2015 году, после чего дал два концерта в 2016 и 2018 годах. Предстоящий концерт состоится в рамках музыкального тура The Charlie Live Experience. Продажа билетов начнётся 30 июня в 12:00. Чарли Пут – популярный автор и исполнитель песен. Он известен такими хитами как See You Again и We Don't Talk Anymore. В июне 2022 года Чарли Пут совместно с участником группы BTS (방탄소년단) Чон Гуком (정국) выпустил совместный музыкальный трек Left and Right.