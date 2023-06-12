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Пусан в облаках тумана

2023-06-12

Новости



Густой туман, опустившийся 12 июня на побережье города-порта Пусана на берегу Восточного  мора, создал поистине сказочные пейзажи. 

(Yonhap News) 

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