Пусан в облаках тумана

Минюст РК ускорит паспортный контроль в аэропорту Инчхон
2023-06-19 14:08:15
2023-06-12
Густой туман, опустившийся 12 июня на побережье города-порта Пусана на берегу Восточного мора, создал поистине сказочные пейзажи.
(Yonhap News)
2023-06-19 14:08:15
2023-06-19 13:10:20
2023-06-19 11:50:13
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