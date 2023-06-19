На телеканале JTBC вышел новый сериал

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Телеканал JTBC 17 июня представил сериал King the land (킹더랜드) в главной роли с актёром Ли Чжун Хо (이준호) и актрисой Им Юн А (임윤아). Новый контент представляет собой историю двух героев: миллионера в третьем поколении Ку Вона, наследника группы компаний King, и менеджера гостиничного бизнеса Чхон Са Ран. По сюжету Чхон Са Ран устраивается на работу в один из престижнейших отелей страны, где знакомится с главным героем. За неделю до премьеры сериала, 10 июня, был опубликован одноимённый комикс. В настоящее время контент доступен для просмотра на платформе Kakao Page. Это довольно редкий случай, когда публикация веб-комикса предшествует началу показа сериала.