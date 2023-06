Группа EXO выпускает новый студийный альбом

ⓒ SM Entertainment

Группа EXO (엑소) завершила работу над седьмым студийным альбомом EXIST (엑지스트). Релиз новой пластинки запланирован на 10 июля, сообщает продюсерское агентство SM Entertainment. Это первая работа группы за последние два года после выхода в июне 2021 года специального альбома «Не борись с чувствами» (DON'T FIGHT THE FEELING). Предыдущий, шестой, студийный альбом группы OBSESSION (옵세션) был выпущен в ноябре 2019 года. Между тем, 12 июня EXO загрузила на YouTube видеоклип к песне «Впусти меня» (Let Me In), которая как ожидается, войдёт в новый альбом. Число пользователей, посмотревших данный контент, приближается к семи миллионам человек. Эта песня впервые была исполнена в апреле 2023 года в ходе встречи с фанатами EXO, приуроченной к 11-летнему юбилею группы.