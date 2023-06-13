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Сезон сбора мэсиль в самом разгаре

2023-06-13

Новости



На юге Корейского полуострова - разгар сезона сбора зелёных слив мэсиль.  Фермеры из провинции Кёнсан-Намдо, которая известна высокими урожаями этих ягод,  собирают и упаковывают мэсиль.  

(Yonhap News)


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