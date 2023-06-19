В августе состоится показ фильма «Неофициальная операция»

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Кинопрокатная компания SHOWBOX анонсировала премьеру фильма «Неофициальная операция» (비공식 작전) режиссёра Ким Сон Хуна (김성훈). Его показ в кинотеатрах страны состоится 2 августа. Главные роли в фильме исполняют актёры Ха Чжон У (하정우) и Чу Чжи Хун (주지훈), знакомые друг с другом благодаря участию в серии фильмов «Вместе с богами» (신과 함께). По сюжету актёр Ха Чжон У в роли южнокорейского дипломата Мин Чжуна отправляется в Ливан, чтобы найти пропавшего коллегу. В этом ему помогает водитель из числа местных жителей Пхан Су, роль которого исполнил актёр Чу Чжин Хун. «Неофициальная операция» – первая за последние семь лет работа режиссёра Ким Сон Хуна. Его последний фильм «Тоннель» (터널) вышел в августе 2016 года.