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2023-06-19 14:08:15
#Информация об исполнителях l 2023-06-19
Дата рождения: 8 декабря 1986 г.
Рост: 168 см
Дебют: Сингл-альбом «Моргаю» (깜빡), 16 мая 2012 г.
Певец и музыкальный продюсер Ли Сон Хва (이성화), более известный под псевдонимом GRAY, вместе с Пак Чэ Бомом (박재범) и Саймоном Домиником (사이먼 도미닉) является основателем музыкального лейбла AOMG. Выпустив в 2012 году музыкальный трек «Моргаю» (깜빡), GRAY продолжает музыкальную карьеру по сей день. В его репертуаре более десятка музыкальных работ, большая часть из которых – это сингл-альбомы. В августе 2021 года певец выпустил первый студийный альбом grayground. в составе одиннадцати песен. GRAY также известен как таланливый композитор и автор песенных стихов. Он написал песни для У Вон Чжэ (우원재), Loco (로꼬), B-Free (비프리), BewhY (비와이), Пак Чэ Бома и многих других исполнителей.
2023-06-19 14:08:15
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