Радуга над уездом Хамян-гун

Минюст РК ускорит паспортный контроль в аэропорту Инчхон
2023-06-19 14:08:15
2023-06-14
После сильного дождя, который прошёл 14 июня, в небе над уездом Хамян-гун провинции Кёнсан-Намдо появилась яркая радуга.
(Yonhap News)
2023-06-19 14:08:15
2023-06-19 13:10:20
2023-06-19 11:50:13
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