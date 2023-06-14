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Радуга над уездом Хамян-гун

2023-06-14

Новости



После сильного дождя, который прошёл 14 июня, в небе над уездом Хамян-гун провинции  Кёнсан-Намдо появилась яркая радуга.  

(Yonhap News)


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