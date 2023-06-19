Жизненый путь и творчество джаз-дивы На Юн Сон

ⓒ NPLUG

Дорогие друзья, если вы помните, месяц назад мы посвятили нашу рубрику молодой джазовой пианистке и вокалистке Ли Чжин А (이진아). В этот раз нам захотелось продолжить тему джаза, так что теперь мы послушали «пионера» корейской джазовой сцены – легендарную вокалистку На Юн Сон (나윤선). Нам доводилось представлять эту артистку в рамках нашей программы неоднократно, но согласитесь, что хорошую музыку можно слушать бесконечно. Тем более, что, кажется, в последний раз работы На Юн Сон звучали на наших волнах еще в 2013 году. Так, мы освежили наши воспоминания, послушав самые популярные и любимые композиции в ее исполнении, попутно вспоминая или знакомясь с ее жизненным и творческим путем.

Итак, На Юн Сон родилась в 1969 году в музыкальной семье: ее отец На Ён Су (나영수), является директором-основателем Национального хора Республики Корея, а мать Ким Ми Чжон (김미정) построила успешную карьеру оперной певицы. В студенческие годы, изучая французскую литературу в университете Конгук (건국대학교), девушка мечтала о преподавательской карьере. Но жизнь – вещь непредсказуемая, или, возможно, в случае На Юн Сон, учитывая родительское влияние, такой поворот можно назвать закономерным? Дело в том, что в 1989 году, ещё будучи студенткой, юная На Юн Сон приняла участие в музыкальном конкурсе французского шансона, организованном посольством Франции в Сеуле, и, к своему удивлению, одержала победу. Можно подумать, что это событие подтолкнуло девушку посвятить жизнь музыке и сразу же начать карьеру в этой сфере. Но официальный дебют На Юн Сон случился не сразу, а через целых 5 лет после этого. В 1994 году ей предложили главную роль в рок-мюзикле «Первая линия метро» (지하철 1호선). Именно этот эпизод можно считать ее вхождением в мир музыки. Больше всего вокалистку привлекали французский шансон и джаз. Поэтому в 1998 году после окончания университета она отправилась во Францию, где задержалась на довольно долгое время. Там На Юн Сон сначала училась в престижной джазовой школе «C.I.M» и получила диплом по специальности «джазовый вокал». Она продолжила обучение в Национальной консерватории города Бове, закончив ее по специальности «оперный вокал». Затем с 2000 по 2001 она год преподавала в родной джазовой школе.

Первый официальный альбом На Юн Сон «Reflet» увидел свет в июне 2001 года. С этого момента музыкальная карьера молодой вокалистки развивалась в головокружительном темпе, что продолжается и по сей день. В копилке На Юн Сон уже целых 11 полноформатных альбомов, которые были успешны не только на ее Родине, но и заграницей, в особенности во Франции и Германии. Несмотря на свой солидный стаж, она не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает радовать меломанов со всего мира своим творчеством. Релиз ее последнего полноформатного альбома «WAKING WORLD» состоялся в январе прошлого года. Альбом был тепло, даже можно сказать, горячо встречен критиками и публикой. В этот раз артистка снова отправилась на мировые гастроли, посетив с этой программой более 50 мира и не оставив без внимания родную Страну утренней свежести. Ее корейский концерт состоялся совсем недавно, 10 июня в городе Асан. Сообщается, что его посетили более тысячи зрителей.

В эту субботу на наших волнах прозвучали признанные хиты На Юн Сон, такие как «Uncertain Weather» и «초우» или «Чхоу», а также композиции из последних альбомов певицы, среди которых «Mystic River», «Waking Word» и другие.