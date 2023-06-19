Бум комнатного садоводства





Пандемия коронавируса вызвала широкий интерес к садоводству в Корее. Растения успокаивают нервы и оживляют помещение. А выращенная в домашних условиях зелень помогает сэкономить в ситуации, когда цены на продукты непрерывно растут.





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Г-жа Пак Ын Чжин поначалу приобрела одно растение в качестве бальзама для души, измученной особенностями жизни в условиях пандемии, но теперь её балкон похож на сад, а она сама недоумевает, как раньше жила без растений: «Я испытывала беспокойство, страдала от депрессий, но теперь, когда я смотрю на растения, на душе спокойно, и это даёт ощущение стабильности».

Г-жа Ким Гён Сон считала, что только пенсионеры копаются в саду, пока однажды не наткнулась на однодневные онлайн-занятия по садоводству. Теперь она выращивает на балконе разные растения, чтобы было чем занять детей, которые после пандемии проводят больше времени дома. Г-жа Ким записалась даже на офлайн-курсы, чтобы серьёзно изучать planterior (от англ. plant - «растение» + interior - «интерьер»), т.е. искусство использования растений в интерьере с целью создания не только декора, но и психологического комфорта.

Интерес к комнатному садоводству, начавший расти около 10 лет назад среди людей пенсионного возраста, сейчас стал проявляться у представителей среднего поколения и у молодёжи.

Принимая во внимание жилищную культуру, когда 77,2% населения живёт в многоквартирных домах, то, что родившиеся и выросшие в бетонных коробках без дворов молодые люди оценили радость от выращивания растений своими руками и теперь копаются в земле, является очень значимым изменением.





Ботанический тренд

Интерес к садоводству витал в воздухе ещё до пандемии. В октябре 2018 года в Сеуле открылся первый в своём роде Сеульский ботанический парк. За истекшее время его посетили более 10 млн. человек. В начале 2021 года в Сеуле, на острове Ёыйдо, открылся самый большой в Корее универмаг - The Hyundai. Этот универмаг нового типа, в котором 49% площадей отдано под внутренние сады и места отдыха, представляет разительный контраст с традиционным универмагом. Он появился в результате того, что «большая тройка» корейских универмагов, «Лотте», «Синсэге» и «Хёндэ», уже несколько лет соревнуется друг с другом в дизайне садовых пространств на своих торговых площадях.

Можно сказать, что медленно распространявшийся до пандемии ботанический тренд вызвал настоящий бум садоводства после наступления коронакризиса. Согласно данным крупнейшей в стране сети гипермаркетов «Лотте март», продажи товаров для садоводства, несмотря на общее резкое сокращение продаж из-за пандемии, вслед за ростом на 17,6% в 2019 году продолжили эту тенденцию в 2020 году, увеличившись на 18,7%. В частности, в 2020 году, когда пребывание в четырёх стенах стало нормой жизни, продажи комнатных растений и ваз выросли на 46,5% и 22,3% соответственно.

Процветает также индустрия аренды гидропонных установок. Согласно данным Корейской ассоциации содействия изобретениям, масштаб рынка гидропонных установок, оценивавшийся в 2019 году в 10 млрд. вон, вырос до 500 млрд. вон в 2023 году.





Ухаживая за растениями в горшках, дети могут знакомиться с природой не выходя из дома.

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Planterior и растения-питомцы

Planterior - ещё один тренд, которым мы обязаны буму садоводства. Результаты анализа покупок по кредитным картам показали, что с марта 2020 года, когда связанные с пандемией ограничения стали строже, продажи цветов и цветущих растений росли по сравнению с прошлым годом, а с апреля по октябрь демонстрировали рост вплоть до 30% в месяц.

В некоторых семьях комнатные растения перестали быть простым украшением интерьера и превратились в домашних питомцев. Это позволяет человеку чувствовать себя менее одиноким и изолированным, что особенно актуально для тех, кто живёт один, и особенно для пожилых. Интерес к таким питомцам вырос после того, как многие звёзды шоу-бизнеса, в том числе участники бойз-бэнда BTS, стали рассказывать в соцсетях о своих «зелёных друзьях».

Американский психолог Стивен Каплан выдвинул «теорию восстановления внимания», согласно которой человек, чтобы освободиться от накопившейся ментальной усталости, инстинктивно стремится к природе. Общение с растениями ведёт к повышению выработки серотонина, успокаивает и снижает риск депрессии. Те, кто попал под чары садоводства, вероятно, испытали на себе целительные способности растений.





Чон Дэ Хон, президент Корейской ассоциации по содействию садоводству в жизни





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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