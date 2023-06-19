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Не плачь, мама (울지마 엄마)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-06-19


Режиссёр: Ли Хо Гён

В ролях: Ким Чжон Хва, Чон У Чхоль

Жанр: Документальный фильм

Премьера: 17 мая 2023 г.


История из жизни кореянки Ким Чжон Хва, заболевшей раком. В сложившейся ситуации женщина беспокоится не столько о себе, сколько о маленьком сыне, которого она воспитывает с любящим мужем. Врачи поставили ей диагноз рак кишечника четвёртой степени. По их словам, времени у неё остаётся совсем немного.

Не плачь, мама (울지마 엄마)
Не плачь, мама (울지마 엄마)
Не плачь, мама (울지마 엄마)
Не плачь, мама (울지마 엄마)
Не плачь, мама (울지마 엄마)
Не плачь, мама (울지마 엄마)
Не плачь, мама (울지마 엄마)
Не плачь, мама (울지마 엄마)
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