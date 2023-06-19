Не плачь, мама (울지마 엄마)

Минюст РК ускорит паспортный контроль в аэропорту Инчхон
2023-06-19 14:08:15
#Новости шоу-бизнеса l 2023-06-19
Режиссёр: Ли Хо Гён
В ролях: Ким Чжон Хва, Чон У Чхоль
Жанр: Документальный фильм
Премьера: 17 мая 2023 г.
История из жизни кореянки Ким Чжон Хва, заболевшей раком. В сложившейся ситуации женщина беспокоится не столько о себе, сколько о маленьком сыне, которого она воспитывает с любящим мужем. Врачи поставили ей диагноз рак кишечника четвёртой степени. По их словам, времени у неё остаётся совсем немного.
2023-06-19 14:08:15
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