Не плачь, мама (울지마 엄마)





Режиссёр: Ли Хо Гён

В ролях: Ким Чжон Хва, Чон У Чхоль

Жанр: Документальный фильм

Премьера: 17 мая 2023 г.





История из жизни кореянки Ким Чжон Хва, заболевшей раком. В сложившейся ситуации женщина беспокоится не столько о себе, сколько о маленьком сыне, которого она воспитывает с любящим мужем. Врачи поставили ей диагноз рак кишечника четвёртой степени. По их словам, времени у неё остаётся совсем немного.