Когда цветёт камелия (15) 딱 보면 알아요

Диалог недели

정숙: 할머니가 우리 필구 잘 지내나 보고만 가려 그랬지, 비밀로.

Чон Сук: Я просто хотела посмотреть, как мой внук поживает. Тайно.

필구: 할머니 왜 우리 집 안 오는데요?

Пхиль Гу: Бабушка, а почему ты к нам не приходишь?

정숙: 왜. 할머니 엄청 보고 싶었어?

Чон Сук: А ты что, сильно по мне скучал?

필구: 엄마가 할머니 기다려요.

Пхиль Гу: Мама тебя ждёт.

정숙: 엄마가 그래?

Чон Сук: Правда?

필구: 엄마가 할머니 좋아해요.

Пхиль Гу: Мама любит тебя.

정숙: 엄마가 그래? 할머니 좋대?

Чон Сук: Это она так сказала? Что любит меня?

필구: 그냥 내가 딱 보면 알아요 .

Пхиль Гу: Я и сам это знаю .

정숙: 아, 엄마가 그런 건 아니구나.

Чон Сук: А, значит, она такого не говорила.





Фраза недели

딱 보면 알아요

[Так по-мён а-ра-ё]

Я и сам это знаю





Примеры

☞ - 사샤 시험 잘 봤구나.

- 맞아! 어떻게 알았어? 누가 얘기해줬어?

- 아니 딱 보면 알아. 너 표정이 다 말해주거든.

«- Саша, вижу, то хорошо сдала экзамен.

- Ой, да! А как ты узнала? Тебе кто-то сказал уже?

- Нет, я и сама это вижу. У тебя на лбу написано.»





Другие выражения

☞ 딱

«Решительно / категорично / точно / идеально / только»





Примеры

☞ 담배를 딱 끊었다

«Взял и бросил курить»





☞ 딱 한개

«Только одна штука»





☞ 바지가 딱 맞아

«Брюки идеально подошли»





☞ 딱 맞추었다

«Точно угадал»



