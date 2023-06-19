Когда цветёт камелия (15) 딱 보면 알아요

Минюст РК ускорит паспортный контроль в аэропорту Инчхон
2023-06-19 14:08:15
#Говорим как герои сериалов l 2023-06-19
Диалог недели
정숙: 할머니가 우리 필구 잘 지내나 보고만 가려 그랬지, 비밀로.
Чон Сук: Я просто хотела посмотреть, как мой внук поживает. Тайно.
필구: 할머니 왜 우리 집 안 오는데요?
Пхиль Гу: Бабушка, а почему ты к нам не приходишь?
정숙: 왜. 할머니 엄청 보고 싶었어?
Чон Сук: А ты что, сильно по мне скучал?
필구: 엄마가 할머니 기다려요.
Пхиль Гу: Мама тебя ждёт.
정숙: 엄마가 그래?
Чон Сук: Правда?
필구: 엄마가 할머니 좋아해요.
Пхиль Гу: Мама любит тебя.
정숙: 엄마가 그래? 할머니 좋대?
Чон Сук: Это она так сказала? Что любит меня?
필구: 그냥 내가 딱 보면 알아요.
Пхиль Гу: Я и сам это знаю.
정숙: 아, 엄마가 그런 건 아니구나.
Чон Сук: А, значит, она такого не говорила.
Фраза недели
딱 보면 알아요
[Так по-мён а-ра-ё]
Я и сам это знаю
Примеры
☞ - 사샤 시험 잘 봤구나.
- 맞아! 어떻게 알았어? 누가 얘기해줬어?
- 아니 딱 보면 알아. 너 표정이 다 말해주거든.
«- Саша, вижу, то хорошо сдала экзамен.
- Ой, да! А как ты узнала? Тебе кто-то сказал уже?
- Нет, я и сама это вижу. У тебя на лбу написано.»
Другие выражения
☞ 딱
«Решительно / категорично / точно / идеально / только»
Примеры
☞ 담배를 딱 끊었다
«Взял и бросил курить»
☞ 딱 한개
«Только одна штука»
☞ 바지가 딱 맞아
«Брюки идеально подошли»
☞ 딱 맞추었다
«Точно угадал»
2023-06-19 14:08:15
2023-06-19 13:10:20
2023-06-19 11:50:13
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >
Комментировать