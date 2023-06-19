Катание на коньках в летнюю жару

Минюст РК ускорит паспортный контроль в аэропорту Инчхон
2023-06-19 14:08:15
2023-06-19
Несмотря на то, что 19 июня температура воздуха в Сеуле превысила +35°С, посетители крытого ледового катка в развлекательном комплексе Lotte World в муниципальном округе Сонпха-гу катаются на коньках.
(Yonhap News)
2023-06-19 14:08:15
2023-06-19 13:10:20
2023-06-19 11:50:13
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