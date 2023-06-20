Сбор летнего урожая картофеля

Минюст РК ускорит паспортный контроль в аэропорту Инчхон
2023-06-19 14:08:15
2023-06-20
Накануне дня летнего солнцестояния, который является самым длинным в году, фермеры из города Каннына провинции Канвондо собирают летний урожай картофеля. Считается, что картофель, посаженный весной и выкопанный до сезона дождей, является самым вкусным.
(Yonhap News)
2023-06-19 14:08:15
2023-06-19
2023-06-19 11:50:13
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