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Сбор летнего урожая картофеля

2023-06-20

Новости



Накануне  дня  летнего солнцестояния, который является самым длинным в году,  фермеры из города Каннына провинции Канвондо собирают летний урожай  картофеля. Считается, что картофель, посаженный весной  и выкопанный до сезона дождей, является самым вкусным.  

(Yonhap News)

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