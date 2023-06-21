Рассказ «Отчаянная красота» писателя Им Но Воля

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Миру известно, что я весьма способный и остроумный человек. Но если кто-то скажет, что все мои таланты и сильные черты характера были загублены и ослаблены из-за простого женского обольщения, вы рассмеётесь и скажете, что это невозможно. Но я действительно превратился в полного глупца из-за женщины по имени А.









В дневнике было записано много мыслей об А.

«Как ей удаётся так меня обольщать? Я становлюсь тревожным, стоит только подумать о ней. Какими-то странными чарами она делает меня беспомощным, если я нахожусь рядом».

На следующей странице была такая запись:

«Эту женщину мне никак не понять. Чтобы полностью понять её душу, нужно обнять её тело – вот тогда бы всё стало понятно».





‘A는 어찌하여 내 맘을 이렇게까지 호리는가? 그를 생각할 때 나는 애만 써진다.

그의 곁에 있으면 어떤 이상한 마력이 있어가지고 나를 움죽 못하게 하는 것 같다.’





또 어떤 페이지에는 이러한 글귀도 씌어있다.





‘A한테는 알딸딸한 매운 냄새가 나는 것 같다.

그 냄새가 이상하게도 졸음을 재촉하는 수마와 같이 내 호흡에 들어올 때는 아득해진다.

그리고 새카만 눈과 도라지꽃같이 파란 입술을 들여다 볼 때는

왜 그런지 소름이 끼친다.

그 입에다가 키스를 하게 될 것 같으면 매운 독이 묻을 것 같다.

아, 이상도 한 여자다. 나는 언제든지 그 여자한테 죽을 것 같다’





그 다음 페이지에는 또 이런 글귀가 있다.





‘나의 생각으로는 도저히 알아낼 수 없는 여자다.

속 시원히 그 여자의 정체를 알려면 A의 속 몸을 맘대로 안아보았으면 모든 일이 알아질 것 같다.’









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

По названию произведения можно догадаться о литературном мире Им Но Воля. Писатель считался сторонником эстетизма и считал, что искусство превосходит другие ценности человека. Под эстетизмом понимается признание красоты абсолютной истиной, независимой от других ценностей. В своём произведении Им Но Воль не хотел навязывать обществу какие-либо понятия или морали. Он просто хотел передать красоту, которая может быть до отчаяния прекрасной. В 1920-х годах, после начала Первомартовского движения за независимость, всё большую популярность набирала литература об обществе и идеологии. Им Но Воль, ценивший индивидуальность человека, красоту и искусство, естественным образом перестал соответствовать общим настроениям. Это привело к тому, что в середине 1920-х годов писатель заявил о прекращении литературной деятельности и исчез из виду.





А обладала способностью превращать мужскую страсть во вред. Сила этой способности сравнима с ядовитым грибом, она бесконечно пробуждала мужскую страсть, но в то же время причиняла и вред мужчине.

От этих мыслей в голове промелькнули страшные предположения. Неужели такие мистические вещи могут происходить в жизни? Нет, скорее это всё просто мои иллюзии. Но как же объяснить тот факт, что на следующий день после того, как мне снилась А, мне обязательно становилось хуже?

Лёжа в постели, я перебирал в голове много мыслей. Ах, А! Я не могу вас понять! Почему вы являетесь мне во снах? Разве вы не знаете, что в своих страданиях я ищу только вас?

Мне вспоминается строка из стихотворения Тагора: «Женщина –мужчине сон и тень». С тяжёлым вздохом, коему никогда не будет успокоения, я заснул в одиночестве.





A한테는 사내의 정열을 해롭게 하는 마력이 있다.

그 힘이 독한 버섯과 같이 사내의 정열을 한량없이 매혹하면서도 해를 끼친다.





이렇게 생각할 때 나는 무서운 생각이 났다.

이러한 미신적인 일이 과연 실지로 있을까?

아니다, 이러한 생각은 모두 다 나의 망상이라고 생각했다.

그러나 그의 꿈을 꾸고 난 그 이튿날에는 반드시 병세가 중해지는 일을 무엇으로 설명할꼬?





나는 병석에 누워서 이리저리 생각해 보았다.

오, 오, 알아낼 수 없는 A여!





그대는 왜 꿈 가운데서만 나를 찾는가?

괴로움 가운데서 헤매며 그대를 찾는 줄 모르는가?





‘여자는 사내에게 대해서 꿈이요 또한 그림자다’라고 한 타고르의 시구가 생각된다.

나는 그 때 영구히 위로받지 못할 한숨을 쉬며 혼자 잠이 들었었다.









Писатель Им Но Воль (настоящее имя Им Чжан Хва, годы жизни неизвестны) дебютировал в 1920 году с рассказом «Чхун Хи»