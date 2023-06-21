Новые веяния в северокорейской моде

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В марте этого года в северокорейской газете «Нодон синмун» была опубликована статья, в которой говорилось, что к весне следует одеться во что-нибудь светлое. Женщинам рекомендовалось подбирать наряды бежевого, салатового цвета, светлых оттенков голубого и розового, а мужчинам – светло-серого и голубого. Авторы статьи советовали северокорейцам разнообразить гардероб в зависимости от собственных предпочтений и увлечений, подбирая одежду по возрасту и по фигуре. В мае на северокорейском аккаунте YouTube появился видеоролик под названием «Откройте для себя последние модные тенденции этого года, отправившись по магазинам с северокорейской девушкой!» Главная героиня – девушка по имени Ён Ми, которая свободно говорит по-китайски. В видеоролике показана выставка женской одежды «Весна-2023», которая проходила в Пхеньяне с 24 апреля по 4 мая. Ён Ми примеряет белый сарафан в чёрный горошек и делится со зрителями своими впечатлениями.

Выставка женской одежды, о которой Ён Ми рассказывает в своём видеоролике, – это вторая по счёту выставка, посвящённая исключительно женской моде. Впервые такая выставка состоялась в конце октября прошлого года.

Сегодня мы поговорим о последних веяниях в северокорейской моде, а поможет нам в этом госпожа Ким Ён Хи, начальник отдела внешних связей Фонда адаптации беженцев из Северной Кореи «Хана».