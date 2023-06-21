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Шоубиз сегодня от 22 июня

#Шоубиз Сегодня l 2023-06-22

Сеул сегодня

ⓒ AM ENTERTAINMENT, MANAGEMENT SOOP

1. Новый сериал с Ким У Бином и Су Чжи на стадии планирования! 

2. Новый сериал с известными актерами от создателей сериала «Королевство»! 

3. Очередное развлекательное шоу о любви от создателей «Физикал 100»: насколько сильно пара любит друг друга? 

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