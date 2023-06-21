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Песни провинции Чолла-Намдо

#Мелодии Кореи l 2023-06-22

Мелодии Кореи

Песни провинции Чолла-Намдо

В прежние времена у корейцев на любое занятие была своя песня: песни пели во время прополки полей, высадки рисовой рассады, ткачества, во время отдыха, праздника или на семейных событиях. Особую любовь к песням питали в южной провинции Чолла-Намдо, в том числе на островах этой провинции. В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с музыкальными композициями острова Чолла-Намдо.   


Выпуск 613. Песни провинции Чолла-Намдо

* Песня «Хансан сэмоси» – Чон Ён Оп (вокал)

* Песня «Чиндо Ариран» – Ким Ён У и жители острова Чиндо (вокал)

* Песня «Ариран острова Набальдо» – Чан Мён Со (вокал) 

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