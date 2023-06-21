Конкурс искусств и дизайна
2023-06-21
#Мелодии Кореи l 2023-06-22
В прежние времена у корейцев на любое занятие была своя песня: песни пели во время прополки полей, высадки рисовой рассады, ткачества, во время отдыха, праздника или на семейных событиях. Особую любовь к песням питали в южной провинции Чолла-Намдо, в том числе на островах этой провинции. В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы сможете познакомиться с музыкальными композициями острова Чолла-Намдо.
Выпуск 613. Песни провинции Чолла-Намдо
* Песня «Хансан сэмоси» – Чон Ён Оп (вокал)
* Песня «Чиндо Ариран» – Ким Ён У и жители острова Чиндо (вокал)
* Песня «Ариран острова Набальдо» – Чан Мён Со (вокал)
2023-06-21
2023-06-23 11:28:34
2023-06-22 16:23:45
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