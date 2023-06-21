Сеул: новый хаб искусства





В сентябре 2022 года Художественная ярмарка Фриза состоялась в Сеуле, обозначив его как плацдарм для своего продвижения в Азию. Корейское искусство, которое оценивалось как имеющее большой потенциал, благодаря Фриза, смогло заявить о себе на международном уровне. На открытии мероприятия в выставочном центре COEX были представлены такие всемирно известные музеи и галереи как Современная галерея Тейт и галерея Серпентайн, нью-йоркский Музей современного искусства и Музей Гуггенхайма, Музей искусств округа Лос-Анджелес, парижский музей Коллекция Пино и другие.

Frieze также вызвала оживление корейского арт-рынка, уже «разогретого» ростом интереса к дизайну интерьера, а равно и жаждой культурного потребления вкупе с тенденцией совершать «отложенные покупки».





Открытие международной арт-ярмарки Frieze Seoul в сентябре 2022 г. привлекло международные галереи и толпы посетителей. На снимке — стенд Acquavella Galleries, где демонстрировались шедевры Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баския.

© Frieze Seoul, Photo by Lets Studio

Бездна энтузиазма

В день открытия Frieze Seoul, которая проходила параллельно с художественная ярмаркой Kiaf Seoul, гордящейся своей 20-летней историей, Пак Вон Чжэ, CEO галереи One and J. Gallery, воскликнул: «Я не могу поверить, что здесь в Сеуле я вижу коллекционеров, с которыми встречался на Арт Базель в Швейцарии!» В Frieze Seoul приняли участие 110 галерей из 21 страны мира, а в Kiaf Seoul - 164 галереи из 17 стран мира.

Ведущие мировые галереи, такие как Гагосян, Lisson Gallery и Hauser & Wirth, впервые представленные в Корее, всего за час после открытия продали работ на десятки миллионов долларов. Представитель нью-йоркского филиала Hauser & Wirth сказал, что среди покупателей, помимо частных коллекционеров из Кореи и Китая, были также частные японские музеи. Галерея Perrotin, принявшая участие и во Frieze, и в Kiaf, уже в первый день отчиталась о продаже всех экспонатов. Арт-ярмарки не публикуют итоги продаж, но представитель одной нью-йоркской галереи оценил общие продажи Frieze Seoul в 500 млн. долларов.





Посетители фотографируют творение Дэмьена Хёрста «High Windows (Happy Life)» (2006 г.).

© Frieze Seoul, Photo by Lets Studio

Но продажи - это не единственная цель. Важно также продолжать «выращивать» потенциальных покупателей, прививая им любовь к искусству. Это было очевидно и на Frieze Seoul. Перед работами Эгона Шиле и перед «Девушкой в красном берете с помпоном» Пикассо, выстраивались длинные очереди, а места их экспозиции стали фотозонами. Посетители в возрасте от 20 до 40 лет проявили большой интерес к средневековым манускриптам, к старинным картам, к египетским реликвиям, которые прежде могли увидеть только за рубежом.





Почему Сеул?

Frieze, впервые проведённая в Англии в 2003 году, произвела сенсацию, представив экспериментальные работы в палатках. Сейчас эта одна из двух ведущих международных арт-ярмарок наряду с Art Basel.





На стенде галереи P21 представлена видеоинсталляция Рю Сон Силя «BigKing Travel Ching Chen Tour — Mr. Kim’s Revival» (2019 г.).

© Frieze Seoul, Photo by Lets Studio

По словам Саймона Фокса, СЕО Frieze, выбор Сеула в качестве места первой Frieze в Азии объясняется двумя причинами: «Во-первых, здесь много разнообразных музеев искусств, галерей и художников. Во-вторых, сейчас корейская культура имеет огромное влияние в мире».

Фрэнсис Белин, президент аукционного дома Christie’s Asia Pacific, который по случаю Frieze также провёл выставку в Сеуле, сказал, что в Корее имеется развитая инфраструктура и большой творческий потенциал арт-кругов. Представив картину Агнес Мартин бывшему директору музея Лиум г-же Хон Ра Хи, Марк Глимчер, президент и CEO галереи Pace, заметил: «Корейский рынок искусства имеет значительный потенциал, усиливаемый большой базой коллекционеров, к которой добавились молодые обеспеченные ценители искусства, чьё влияние возросло после пандемии. Чтобы соответствовать их вкусам, мы стараемся представлять художников различных стилей».

Масштаб арт-рынка стран ОЭСР в среднем составляет 0,2% ВНП. В Корее он - 0,04%. Но вполне реален пятикратный рост, и корейский арт-рынок искусств имеет для этого достаточный потенциал. К тому же внутренний динамизм подкрепляется растущим интересом к азиатскому арт-рынку. Согласно французской электронной базе данных Artprice, в 2021 году доля Азии составила 40% мирового арт-рынка.

Другие важные факторы - доступность и инфраструктура. Сеул обслуживает Международный аэропорт Инчхон, поэтому сюда легко добраться из любой точки мира, а рядом с COEX находится множество комфортабельных отелей.





Задачи

Местные галереи, принявшие участие в Frieze Seoul, показали в основном работы корифеев позднего Нового и Новейшего времени, но не забыли и молодых перспективных художников. Галерея «Хакгочжэ» остановила свой выбор на произведениях корейских абстракционистов XX века Рю Гён Чхэ и Ха Ин Ду. Один иностранный галерист, посетивший стенд галереи «Хакгочжэ», с восхищением сказал: «Я не знал, что в Корее есть такие художники и такие произведения!»





Посетители осматривают инсталляции Ян Хе Гю на стенде галереи «Кукче» — одной из 12 корейских галерей, представленных на Frieze Seoul.

© Frieze Seoul, Photo by Lets Studio

В корейских арт-кругах ожидали, что одновременное проведение Kiaf и Frieze произведёт синергетический эффект. Действительно, в зарубежных СМИ как никогда много говорили о корейском искусстве, а посетители Frieze не обошли вниманием и Kiaf. Тадеуш Ропак, основатель и владелец Galerie Thaddaeus Ropac, внимательно изучал экспонаты Kiaf уже в день её открытия. Если корейские коллекционеры заполнили пространство Frieze, то многие иностранные коллекционеры посещали стенды корейских галерей на Kiaf и мастерские корейских художников.

- Прошлогодние Frieze и Kiaf в Сеуле подтвердили повысившийся культурный статус Кореи, - говорит CEO галереи «Хаккочжэ» У Чхан Гю. - Я верю, что теперь действительно начинается эра корейского искусства - K-art.

В этом году Frieze Seoul откроется 6 сентября. А пока корейским арт-кругам следует фокусироваться не столько на продажах, сколько на подготовке базы для развития. Нужно продвигать уникальность, в которой заключается сила корейского искусства, а не состязаться в роскоши с ведущими мировыми галереями. Перед корейскими арт-кругами стоит задача усиления собственного потенциала благодаря открытию новых талантов. Требуется также представлять новые проекты и работы, способные вдохновить приезжающих в страну иностранных ценителей искусства и местную публику, которая открыла для себя культурное потребление.





Чо Сан Ин, корреспондентка «Соуль кёнчже синмун»





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.