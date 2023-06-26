Любимые рок-баллады 90-х и нулевых

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Настала очередная последняя суббота месяца, а это значит, что на волнах нашего радио рубрика «Лайк от Камилы» и подборка песен, объединенных одной темой. Дорогие друзья! Как вы уже, скорее всего, знаете, 1990-2000 года в истории корейской популярной музыки известны как период начала эры K-POP. Во второй половине 90-х на эстраде вспыхнули такие яркие звезды, как бойз-группы H.O.T, Sechs Kies и Shinhwa, а парней сводили с ума очаровательные S.E.S и Fin.K.L и многие другие талантливые коллективы. Но зарождение K-POP – это не все, чем известен этот период истории музыкальной индустрии Страны утренней свежести. Этот временной отрезок подарил нам еще один замечательный музыкальный жанр, который пользовался огромной популярностью в те времена, да и на сегодняшний день очень любим корейскими меломанами. Итак, в эту субботу мы прослушали самые известные рок-баллады в исполнении популярных рок групп и сольных исполнителей девяностых и нулевых!

Все мы знаем, как сильно жители Республики Корея любят баллады. Особенно хорошо, если в песне поется о болезненном расставании, разбитом сердце и все это приправлено высочайшими нотами, которые искусно берет вокалист. А если сюда добавить еще и тяжелые, отчаянные гитарные рифы, получится просто идеальная комбинация. Печаль, мотивы расставания, как мы уже знаем, издревле являются основными в искусстве Кореи, будь то литература, живопись или музыка. Как по мне, любовь корейцев к пронзительным рок-балладам также связана с понятием «хан» (한). Если вы помните, то хан – это многогранная концепция, под которой подразумевается народное горе, которое корейцам принесла волна удручающих исторических событий, а также душевная боль отдельного человека.

В первую очередь мы познакомились с группой Flower (플라워) и прослушали их бессмертный хит «Слёзы» (눈물). Также на наших волнах прозвучали самые популярные рок-баллады в исполнении таких легендарных групп, как Buzz (버즈), YB (윤도현밴드), M.C The Max (엠씨더맥스) и других.