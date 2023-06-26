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Эффект бабочки (나비효과)

#Новости шоу-бизнеса l 2023-06-26


Режиссёр: Мин Чжун Ги, Чон Вон Чхан

В ролях: Хон Су А, Сон Мо, Ан Чжон Хун, Сон Мин Гён

Жанр: Комедия, драма, мелодрама, романтика

Премьера: 22 июня 2023 г.


Столкнувшись с суровой реальностью, солистка группы «Эффект бабочки» Чу Ён оставляет музыкальную карьеру. Вскоре она узнаёт о том, что её отец смертельно болен. Следуя воле своего отца, желающего увидеть свою дочь на экранах телевизоров, она принимает решение вернуться на эстраду. В этом ей помогает её коллега по группе, гитарист Сын Ги.

Эффект бабочки (나비효과)
Эффект бабочки (나비효과)
Эффект бабочки (나비효과)
Эффект бабочки (나비효과)
Эффект бабочки (나비효과)
Эффект бабочки (나비효과)
Эффект бабочки (나비효과)
Эффект бабочки (나비효과)
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