Эффект бабочки (나비효과)

Группа TXT выпускает новую песню
2023-06-26
#Новости шоу-бизнеса l 2023-06-26
Режиссёр: Мин Чжун Ги, Чон Вон Чхан
В ролях: Хон Су А, Сон Мо, Ан Чжон Хун, Сон Мин Гён
Жанр: Комедия, драма, мелодрама, романтика
Премьера: 22 июня 2023 г.
Столкнувшись с суровой реальностью, солистка группы «Эффект бабочки» Чу Ён оставляет музыкальную карьеру. Вскоре она узнаёт о том, что её отец смертельно болен. Следуя воле своего отца, желающего увидеть свою дочь на экранах телевизоров, она принимает решение вернуться на эстраду. В этом ей помогает её коллега по группе, гитарист Сын Ги.
2023-06-26
2023-06-26
2023-06-26 13:50:24
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