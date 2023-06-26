Эффект бабочки (나비효과)





Режиссёр: Мин Чжун Ги, Чон Вон Чхан

В ролях: Хон Су А, Сон Мо, Ан Чжон Хун, Сон Мин Гён

Жанр: Комедия, драма, мелодрама, романтика

Премьера: 22 июня 2023 г.





Столкнувшись с суровой реальностью, солистка группы «Эффект бабочки» Чу Ён оставляет музыкальную карьеру. Вскоре она узнаёт о том, что её отец смертельно болен. Следуя воле своего отца, желающего увидеть свою дочь на экранах телевизоров, она принимает решение вернуться на эстраду. В этом ей помогает её коллега по группе, гитарист Сын Ги.