Выходит новый сериал телеканала JTBC

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Телеканал JTBC утвердил актёрский состав сериала «За твоим прикосновением» (힙하게), премьера которого состоится 12 августа. На главные роли приглашены актриса Хан Чжи Мин (한지민) и актёр Ли Мин Ги (이민기). Сюжет сериала развивается на фоне сельской деревни Мучжин, где проживают два главных героя: актёр Ли Мин Ги в роли полицейского и актриса Хан Чжи Мин в роли ветеринара, обладающего способностью видеть прошлое людей и животных. Двое начинают расследование серии загадочных убийств, от исхода которого зависит будущее карьеры Ли Мин Ги, планирующего перевестись на работу в Сеул. Сериал будет доступен для просмотра на двух стриминг-платформах Netflix и TVING.