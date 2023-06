Группа TXT выпускает новую песню

ⓒ Big Hit Music

7 июля бойз-бенд TOMORROW X TOGETHER (투모로우바이투게더) представит цифровой сингл «Делай вот так» (Do It Like That). Новый трек записан совместно с американской поп-группой Jonas Brothers, сообщили в продюсерском агентстве BIGHIT MUSIC. Поводом послужила поездка южнокорейских артистов в США в мае этого года, в ходе которой они договорились о сотрудничестве. Jonas Brothers – популярный музыкальный коллектив в составе из трёх братьев Кевина, Джо и Ника Джонаса. Дебютировав в 2005 году, группа выпустила пять музыкальных альбомов. Сингл Sucker, вышедший в 2019 году, занимал первое место в музыкальном чарте Billboard Hot 100. Ожидается, что совместная песня с Jonas Brothers поможет южнокорейской группе TXT расширить своё присутствие на музыкальном рынке Северной Америки.