Фильм режиссёра Ли Вон Сока приглашён на Фестиваль азиатского кино в Нью-Йорке

ⓒ LOTTE Entertainment

Фильм режиссёра Ли Вон Сока (이원석) «Убийственный романс» (킬링 로맨스) получил приглашение на 22-й Фестиваль азиатского кино в Нью-Йорке, который пройдёт с 14 по 30 июля. Показ кинокартины состоится в день открытия фестиваля в крупнейшем культурном центре города «Линкольн-центр». Приглашение на фестиваль получили режиссёр Ли Вон Сок и сыгравший одну из главных ролей актёр Ли Сон Гюн (이선균). Сюжет фильма повествует об истории актрисы Ё Ре и её супруга, миллионера Чо На Дана. Ë Ре, выйдя замуж, оставляет карьеру актрисы и посвящает себя семье, но очень быстро разочаровывается в новом избраннике. Переехав на новое место жительства, она встречает проживающего по соседству Пом У. Молодой человек является давним поклонником творчества Ë Ре и, глядя на её несчастливую семейную жизнь, помогает ей вернуться на съёмочную площадку.