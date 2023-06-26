Южнокорейские гёрлз-группы пользуются успехом за рубежом

ⓒ YONHAP News

Южнокорейские гёрлз-группы заминают уверенные позиции в зарубежных музыкальных чартах. В их числе такие музыкальные коллективы как FIFTY FIFTY (피프티 피프티), LE SSERAFIM (르세라핌) и многие другие. Песня Cupid в исполнении FIFTY FIFTY, представленная 24 февраля, 13-ю неделю остаётся в музыкальном чарте Billboard Hot 100 и занимает в настоящее время 24-ю строчку. Это лучший показатель среди южнокорейских гёрлз-групп. Другой коллектив LE SSERAFIM с первым студийным альбомом Unforgiven (언포기븐), вышедшим 1 мая, поднялся на 146-е место в музыкальном чарте Billboard Hot 100, оставаясь в нём на протяжении шести недель. Ряд других песен – Queencard (퀸카) от (G)I-DLE (여자)아이들), Spicy (스파이시) от aespa (에스파), I AM (아이엠) от IVE (아이브) – также занимают уверенные позиции в данном музыкальном чарте.