



Дата рождения: 27 ноября 1991 г.

Рост: 183 см

Вес: 75 кг

Дебют: Мюзикл «Бриолин» (Grease), 2014 г.





Актёр Ли Сан И, выпускник Корейского государственного университета искусств, начал актёрскую карьеру в 2014 году. Его первой работой стала корейская постановка мюзикла «Бриолин» по мотивам одноимённого мюзикла Джима Джейкобса и Уоррена Кейси, впервые поставленного в Чикаго в 1971 году. Спустя три года выступлений на сцене артист начал съёмки на телевидении, в основном исполняя второстепенные роли в сериалах. Из всех работ в этот период внимание заслуживает сериал «Мудрая жизнь в тюрьме» (슬기로운 감빵생활), в котором он сыграл роль персонажа по имени О Дон Хван. В 2019 году на экраны выходят ещё два сериала с участием Ли Сан И – «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵) и «Всё по новой» (한 번 다녀왔습니다). Первую главную роль актёр получил в сериале «Майская юность» (오월의 청춘), вышедшем на экраны в 2021 году. Среди последних работ с его участием стоит назвать сериал «Ищейки» (사냥개들) стриминг-платформы Netflix. В ближайшем будущем состоится премьера ещё двух сериалов с участием Ли Сан И – «Ханган» (한강) и «Мой демон» (마이데몬).