Когда цветёт камелия (16) 왜 이렇게 속을 썩여?

Группа TXT выпускает новую песню
2023-06-26
#Говорим как герои сериалов l 2023-06-26
Диалог недели
동백: 너 왜 이렇게 벌써부터 엄마 속을 썩여? 너 사춘기 왔어?
Тон Бэк: Ты почему мне травишь душу? У тебя уже переходный возраст что ли?
필구: 엄마가 사춘기지! 엄마가 내 속을 썩이지!
Пхиль Гу: Это у тебя переходный возраст! Ты мне душу травишь!
동백: 아, 몰라. 엄마가 안 된다면 안 되는 거야.
Тон Бэк: Ничего не знаю. Если мама говорит «нет», значит, нет.
필구: 엄마는 엄마 마음만 있어? 내 마음도 있는 거지!
Пхиль Гу: Всё должно быть только по-твоему? У меня тоже есть желания.
동백: 니 맘이 뭔데?!
Тон Бэк: Ну и чего же ты хочешь?
필구: 엄마는 나 낳을 때 내 마음 물어봤어?
Пхиль Гу: Ты спросила меня, когда решилась рожать?
아빠 없어도 되냐고 물어봤어?
Спросила, смогу ли я обойтись без папы?
용식이 아저씨랑 놀 때 내 맘 물어봤어? 친해도 되냐고 물어봤어?
Спросила, как я отношусь к тому, что ты с дядей Ён Сиком? Спросила, можно ли тебе с ним встречаться?
Фраза недели
왜 이렇게 속을 썩여
[Уэ и-ро-кэ сог-ыль сог-ё]
Травить душу / расстраивать / причинять душевную боль
Примеры
☞ 너 왜 이렇게 남편 속을 썩여! 잘못했으면 얼른 사과해야지.
«Ты чего так мужа расстраиваешь? Ты была неправа, тебе нужно поскорее извиниться.»
2023-06-26
2023-06-26
2023-06-26 13:50:24
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