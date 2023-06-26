Когда цветёт камелия (16) 왜 이렇게 속을 썩여?

Диалог недели

동백: 너 왜 이렇게 벌써부터 엄마 속을 썩여? 너 사춘기 왔어?

Тон Бэк: Ты почему мне травишь душу? У тебя уже переходный возраст что ли?

필구: 엄마가 사춘기지! 엄마가 내 속을 썩이지!

Пхиль Гу: Это у тебя переходный возраст! Ты мне душу травишь!

동백: 아, 몰라. 엄마가 안 된다면 안 되는 거야.

Тон Бэк: Ничего не знаю. Если мама говорит «нет», значит, нет.

필구: 엄마는 엄마 마음만 있어? 내 마음도 있는 거지!

Пхиль Гу: Всё должно быть только по-твоему? У меня тоже есть желания.

동백: 니 맘이 뭔데?!

Тон Бэк: Ну и чего же ты хочешь?

필구: 엄마는 나 낳을 때 내 마음 물어봤어?

Пхиль Гу: Ты спросила меня, когда решилась рожать?

아빠 없어도 되냐고 물어봤어?

Спросила, смогу ли я обойтись без папы?

용식이 아저씨랑 놀 때 내 맘 물어봤어? 친해도 되냐고 물어봤어?

Спросила, как я отношусь к тому, что ты с дядей Ён Сиком? Спросила, можно ли тебе с ним встречаться?





Фраза недели

왜 이렇게 속을 썩여

[Уэ и-ро-кэ сог-ыль сог-ё]

Травить душу / расстраивать / причинять душевную боль





Примеры

☞ 너 왜 이렇게 남편 속을 썩여! 잘못했으면 얼른 사과해야지.

«Ты чего так мужа расстраиваешь? Ты была неправа, тебе нужно поскорее извиниться.»



