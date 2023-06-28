Басня «Лягушки» писателя Ким Сон Хана

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Аист хватал первых попавшихся лягушек и заглатывал их, не прожёвывая. Десять лягушек из одного ряда мигом исчезли все до одного. Остальные выстроенные лягушки от страха наперегонки попрыгали в воду.

Если какая-нибудь доверчивая лягушка после уговоров наивно вылезала из воды, к ней молниеносно подлетал Аист и заглатывал целиком. Поскольку Аист размахивал крыльями и мутил воду, прозрачный пруд теперь превратился в грязную заводь и даже мелкие рыбки бесследно попрятались.









- Послушай, Черныш, каким ты видишь меня?

- Чёрным – таким же, как и я.

- Там внизу на большой территории живут животные под названием «люди», им я кажусь человеком. Поэтому они установили в священном месте мраморную статую в виде подобного себе человека и поклоняются ему. У коров, собак, у всех есть свой зевс, поэтому я не могу быть единственным. Другими словами, меня не существует. Это вы меня создали. А если это так, то вы и сами можете разрушить, побить или съесть то, что сотворили.





“너, 검둥개구리의 눈에는 내가 어떻게 보이느냐”





“저와 같이 거멓게 뵈는뎁쇼”





“저 아래 널리 퍼져 사는 사람이라는 동물이 있는데

그 동물들의 눈에는 내가 사람 모양으로 보인단 말이다.





그러기에 그자들은 자기들과 꼭 같은 꼬락서니를 한 대리석상을 신전에 모시고 굽신거린다.

소는 소, 개는 개의 제우스를 가지고 있으니 내 어찌 유일자일 수 있겠느냐.

결국 나는 없는 것이다. 너희들이 만들어낸 것이다.

그러니 너희들은 스스로 만든 것을 부술 수 있고 때릴 수 있고

또 잡아먹어 버릴 수도 있는 것이다. ”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Сначала это произведение было опубликовано под названием «Самоубийство Зевса», на которое указывает последняя сцена рассказа. Зевс доказал, что бог – это идеал, придуманный человеческим сознанием. Через образ Зевса писатель критикует людей, ослеплённых желанием и готовых покоряться идеалу, будь то идеал бога, власти или идеологии. Под богом подразумевается политическая идеология, породившая трагедию войны 1950-х годов, а также политическая власть, которая жертвовала народом и подавляла его во имя такой идеологии. Люди создают богов и идеалов в своём сознании и добровольно становятся их рабами. Люди не понимают, что именно такие идеалы могут разрушить и подавить свободу человека. Через Зевса Ким Сон Хан попытался показать, насколько бессмысленно поклонение идеалам и насколько ценна свобода человека.





Зевс резко поднялся.

- Вы двое, встаньте. А теперь плюньте в меня и разорвите на части.

Обе лягушки поколебались, но, поддавшись повелению бога, всё же безотказно ринулись вперёд, плюнули в Зевса и разорвали на куски.

Зелёный и Черныш перевели дыхание. Оба моргнули, Зелёный устремил взгляд вперёд.

Ни Зевса, ни его священной обители не было. Перед ним были только деревья, трава, камни. Мир оставался неизменным и безразличным.

Под бескрайним, безграничным небом, в потоке времени без начала и конца лишь задумчиво стоял Зелёный лягушонок.





제우스는 땅을 구르며 버럭 일어섰다.





“두 개구리는 일어서라.

그리고 나한테 침을 뱉고 물어뜯어라”





두 개구리는 주춤했지만 신의 위세에 눌려 반사적으로 돌진해 침을 뱉고 물어뜯었다.





숨을 돌렸다. 크게 눈을 한 번 깜빡이고 나서 초록이는 앞을 응시하였다.





제우스도 신전도 아무것도 없었다,

나무가 있고 풀이 있고 돌맹이가 있을 뿐이다.

천지는 아무 변함없고 무관심하였다.





도달할 끝이 없는 망망한 하늘 아래 시초도 종말도 없는 시간의 흐름속에서

초록이는 그저 우두커니 서 있을 뿐이었다.









Писатель Ким Сон Хан (17.01.1919-6.09.2010) родился в уезде Пхунсан провинции Хамгён-Намдо. Дебютировал в 1950 году с рассказом «Дорога без света».