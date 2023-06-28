Однодневные экскурсии в Пхеньян

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Когда хочется куда-нибудь съездить, а времени нет, привлекательной альтернативой дальнему путешествию может стать однодневная поездка в другой город или регион. Недавно в газете «Чосон синбо», которую издаёт Ассоциация северокорейских граждан в Японии, была опубликована интересная статья под заголовком «Однодневные поездки в Пхеньян пользуются популярностью». Согласно этому репортажу, такие экскурсии в столицу привлекают представителей всех слоёв общества и включают в себя посещение главных достопримечательностей города. Поездки обычно проводятся по воскресеньям или в праздники. Сам факт пропаганды туров в Пхеньян весьма необычен, если учесть, что в Северной Корее передвижения граждан по стране строго регулируются. Для поездки в другой регион необходимо заранее получить специальный пропуск. С приходом к власти Ким Чон Ына в 2012 году Северная Корея начала активно развивать индустрию туризма. В Пхеньяне появились каток, площадка для катания на роликах, клуб верховой езды, гигантский аквапарк, а по всей стране были созданы специальные туристические зоны. Туризм не подпадает под международные санкции, поэтому для развития индустрии туризма прилагают такие усилия.В сегодняшнем выпуске мы побеседуем об однодневных турах в Пхеньян с госпожой Кан Ми Чжин. Бывшая жительница Северной Кореи открыла в Сеуле консалтинговое агентство, которое предоставляет актуальную информацию об экономической жизни на Севере.