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Шоубиз сегодня от 29 июня

#Шоубиз Сегодня l 2023-06-29

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News

1. Ким Ён А дала интервью в популярной телепередаче впервые после свадьбы. 

2. Самые ожидаемые новинки этого лета: новости о втором сезоне «Игры в кальмара», скорый выход «Охотников за дезертирами» и новое шоу компании Хайб! 

3. Новый сериал «Вернувшийся» от создателей «Сигнала» и «Королевства». 

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