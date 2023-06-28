Шоубиз сегодня от 29 июня

Однодневные экскурсии в Пхеньян
2023-06-28
#Шоубиз Сегодня l 2023-06-29
1. Ким Ён А дала интервью в популярной телепередаче впервые после свадьбы.
2. Самые ожидаемые новинки этого лета: новости о втором сезоне «Игры в кальмара», скорый выход «Охотников за дезертирами» и новое шоу компании Хайб!
3. Новый сериал «Вернувшийся» от создателей «Сигнала» и «Королевства».
2023-06-28
2023-06-27
2023-06-28 11:34:35
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