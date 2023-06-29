Человек и робот

Однодневные экскурсии в Пхеньян
2023-06-28
2023-06-29
28 июня в Корейском центре выставок и конференций COEX состоялась XII выставка Smart Tech Korea Robottech Show, посвящённая искусственному интеллекту и большим данным. Её посетителпи получили возможность пообщаться с роботами, среди которых был робот-компаньон Lunarobot. Такие роботы созданы специально для одиноких пожилых людей и детей, у которых нет друзей.
(Yonhap News)
2023-06-28
2023-06-27
2023-06-28 11:34:35
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >