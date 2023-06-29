Человек и робот









28 июня в Корейском центре выставок и конференций COEX состоялась XII выставка Smart Tech Korea Robottech Show, посвящённая искусственному интеллекту и большим данным. Её посетителпи получили возможность пообщаться с роботами, среди которых был робот-компаньон Lunarobot. Такие роботы созданы специально для одиноких пожилых людей и детей, у которых нет друзей.

(Yonhap News)