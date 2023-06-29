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Человек и робот

2023-06-29

Новости



28 июня в Корейском центре выставок и конференций COEX состоялась XII выставка Smart Tech Korea Robottech Show, посвящённая искусственному интеллекту и большим данным. Её посетителпи получили возможность пообщаться с роботами, среди которых был робот-компаньон  Lunarobot. Такие роботы созданы специально для  одиноких пожилых людей и детей, у которых нет друзей.

(Yonhap News)

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