В середине 1990-х годов на государственном уровне стали предприниматься меры по поддержке и популяризации корейской традиционной музыки. Так, например, в 1994 году Государственный центр традиционной музыки выпустил целый сборник традиционных мелодий для повседневного прослушивания. Результаты этих попыток мы продолжаем наблюдать и по сей день в виде новых современных интерпретаций на традиционные мелодии, с некоторыми из которых вы можете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 614. Современные интерпретации традиционных мелодий

* Песня «Всё это - сон» («Хын тхарён») – Ким Чжун Су (вокал)

* Песня «Весна» – Государственный центр традиционной музыки

* Песня «Танец» – DJ FRANK