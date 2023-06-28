Однодневные экскурсии в Пхеньян
2023-06-28
#Мелодии Кореи l 2023-06-29
В середине 1990-х годов на государственном уровне стали предприниматься меры по поддержке и популяризации корейской традиционной музыки. Так, например, в 1994 году Государственный центр традиционной музыки выпустил целый сборник традиционных мелодий для повседневного прослушивания. Результаты этих попыток мы продолжаем наблюдать и по сей день в виде новых современных интерпретаций на традиционные мелодии, с некоторыми из которых вы можете познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 614. Современные интерпретации традиционных мелодий
* Песня «Всё это - сон» («Хын тхарён») – Ким Чжун Су (вокал)
* Песня «Весна» – Государственный центр традиционной музыки
* Песня «Танец» – DJ FRANK
2023-06-28
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2023-06-28 11:34:35
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