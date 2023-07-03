Представлены новые актёры второго сезона сериала «Игра в кальмара»

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Стриминг-платформа Netflix представила восемь новых участников второго сезона сериала «Игра в кальмара» (오징어 게임). В их числе актёры Чхве Сын Хён (최승현), более известный под творческим псевдонимом T.O.P, Ли Да Вит (이다윗), Ли Чжин Ук (이진욱), Но Чжэ Вон (노재원) и актрисы Пак Кю Ён (박규영), Вон Чжи Ан (원지안), Кан Э Сим (강애심), Чо Ю Ри (조유리). Для Чхве Сын Хёна это будут первые съёмки в сериале за последние шесть лет. Ранее артист появлялся в сериале «Айрис» (아이리스) в 2009 году и фильме «Шулер: десница Божья» (타짜, 신의 손) в 2014 году. Для актрисы Вон Чжи Ан это второй проект в рамках сотрудничества с Netflix. В 2021 году она сыграла одну из второстепенных ролей в сериале «Преследование дезертиров» (D.P.). В июне 2023 года на экраны вышел сериал телеканала KBS2 «Моё сердце бьётся» (가슴이 뛴다) с Вон Чжи Ан в главной роли. Подробности второго сезона сериала «Игра в кальмара» будут объявлены позднее, сообщили в Netflix.