Телеканал KBS2 представит новый сериал о боксе

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Телеканал KBS2 утвердил актёрский состав сериала «Невинная девушка-боксёр» (순정복서), премьера которого запланирована на август этого года. На главные роли приглашены актёр Ли Сан Оп (이상엽) и актриса Ким Со Хе (김소혜). В основу сериала положен сюжет романа писателя Чху Чжон Нама (추종남) «Невинная девушка-боксёр Ли Гвон Сук» (순정복서 이권숙), победителя второго конкурса романов сети книжных магазинов Kyobo Book Centre. Актёр Ли Сан Оп предстанет в роли спортивного агента, использующего спортсменов в целях собственного обогащения. Актриса Ким Со Хе сыграет роль таланливой девушки-боксёра, подающей большие надежды на будущее. В съёмках сериала также примут участие актёры Пак Чи Хван (박지환) и Ким Хён Мук (김형묵).