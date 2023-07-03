Актёр Пак Хэ Иль приглашён в Американскую киноакадемию

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Американская Академия кинематографических искусств и наук (AMPAS) пригласила актёра Пак Хэ Иля (박해일) и сценариста Чон Со Гён (정서경) стать членами этой организации. Всего было разослано 398 приглашений. Пак Хэ Иль – единственный южнокорейский актёр, удостоившийся этой чести. Среди работ с его участием можно назвать фильмы «Чудовище» (괴물), «Ын Гё» (은교), «Последнее оружие – стрела» (최종병기 활), «Решение уйти» (헤어질 결심). Сценарист Чон Со Гён получила известность в качестве автора сценария для фильмов режиссёра Пак Чхан Ука (박찬욱), в том числе «Решение уйти», «Вежливая Кым Чжа» (친절한 금자씨), «Летучая мышь» (박쥐), «Барышня» (아가씨). Американская киноакадемия с 2015 года приглашает представителей южнокорейского кинематографа вступить в организацию. Ранее приглашения получили актёры Сон Ган Хо (송강호), Чхве Мин Сик (최민식), Ли Бён Хон (이병헌), актриса Пэ Ду На (배두나), режиссёры Пон Чжун Хо (봉준호), Пак Чхан Ук и многие другие.