Группа ISEGYE IDOL набрала миллион прослушиваний на сервисе Melon

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Виртуальная гёрл-группа ISEGYE IDOL (이세계아이돌) вошла в число лучших южнокорейских исполнителей 2023 года, преодолевших рубеж в миллион прослушиваний на музыкальном сервисе Melon. В этом году в список вошли всего 27 южнокорейских исполнителей, в том числе группы BTS (방탄소년단) и IVE (아이브). Как сообщили в Melon, песня LOCKDOWN (락다운) – саундтрек к комиксу «Юные волшебницы ISEGYE IDOL» (마법소녀 이세계아이돌) – смогла набрать необходимое количество прослушиваний за 24 часа после выхода альбома 22 июня. Виртуальная группа ISEGYE IDOL дебютировала в декабре 2021 года. В её состав входят шесть певиц: Аинэ (아이네), Чинбого (징버거), Рилпха (릴파), Чурыры (주르르), Косэгу (고세구) и Пичхян (비챤).