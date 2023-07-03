Восьмой альбом «HARD» сияющей бойз-группы SHINee

Рубрику «Звезды K POP» июля мы решили посвятить популярной бойз-группе SHINee (샤이니), которая в этом году отмечает юбилейную дату – 15 лет со дня дебюта на сцене! По такому случаю эти талантливые ребята на днях представили восьмой полноформатный альбом под названием «HARD», композиции из которого прозвучали в нашем эфире.

Герои этого выпуска дебютировали в 2008 году, что относит их ко второму поколению K-POP, так что каждый уважающий себя любитель корейской поп-музыки знаком с их творчеством. Хоть парни и добились успеха быстро, их творческий путь нельзя назвать простым. Думаю, многим нашим слушателям хорошо известно, что SHINee дебютировали в составе пяти человек, это Онью (온유), Чжон Хён (종현), Ки (키), Мин Хо (민호) и Тхэ Мин (태민). Однако в 2018 году произошла трагедия, и группа потеряла участника – Чжон Хёна, одного из самых талантливых вокалистов K-POP эстрады. Даже спустя столько лет, остальные участники продолжают считать Чжон Хёна частью коллектива, и дают это понять с помощью своего творчества. Например, в нескольких сценах музыкального клипа к композиции «The Feeling» из нового альбома можно увидеть старинное записывающее устройство. Фанаты уверены, что оно символизирует покинувшего этот мир Чжон Хёна.

Все участники SHINee обладают прекрасными вокальными данными. На самом деле, это не всегда было так. Как известно, K-POP айдолы не обязаны быть выдающимися вокалистами, чтоб завоевать любовь публики. Гораздо выше ценятся обаяние, сценическое присутствие, харизма, ну и конечно же танцевальные навыки. Так, младший участник SHINee Тхэ Мин, который является одним из сильнейших танцоров K-POP индустрии, а также Мин Хо, который дебютировал в группе как рэпер и ведущий танцор, в начале своей музыкальной карьеры не были отменными вокалистами. Но в отличие от многих айдолов, которые смирились с тем, что не были одарены прекрасными голосами с рождения, эти двое решили показать всем, что старанье и труд все перетрут! Усердные занятия помогли им заметно улучшить свои певческие навыки, благодаря чему сегодня оба они являются не только участниками любимой всеми группы, но и успешными сольными исполнителями. Так, SHINee известны не только как креативные ребята, но еще и как трудолюбивые!

В рамках этого выпуска мы послушали такие композиции из альбома «HARD», как заглавный одноименный трек «HARD», «The Feeling», «Gravity», «Like It» и другие.