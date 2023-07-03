Когда цветёт камелия (17) 무슨 상관이야

Диалог недели

동백: 엄마, 죽지 마.

Тон Бэк: Мама, не умирай.

정숙: 떠들지 말고 자.

Чон Сук: Хватит болтать, спи.

동백: 그 콩팥인지 쓸갠지 그거 그냥 내거 떼 주면 되잖아.

Тон Бэк: Что там у тебя болит, почка или желчный пузырь, я отдам тебе свой.

정숙: 야!

Чон Сук: Эй!

동백: 뭐!

Тон Бэк: Что?

정숙: 내가 너 그 소리 할까봐 아주 오기 싫었다구.

Чон Сук: Я не хотела возвращаться, потому что не хотела слышать это от тебя.

키우지도 못한 딸년 그걸 떼 가느니 내가 접시 물에 코를 박고 말지!

Я лучше помру, чем отберу что-то у дочери, которую бросила.

동백: 그게 내 쓸개지, 엄마 쓸개야?

Тон Бэк: Это же мой желчный пузырь, не твой!

왜 내거를 내가 하겠다는데 엄마가 뭐라 그래? 무슨 상관이야 .

Почему ты указываешь, как мне распоряжаться им? Тебе какое дело?

정숙: 내가 미워야지! 이를 갈아야지! 왜 냉큼 떼 준다고 나서!

Чон Сук: Ты должна ненавидеть меня! Презирать!

Так почему ты готова на такое ради меня?





Фраза недели

무슨 상관이야

[Му-сын сан-гван-и-я]

Тебе какое дело? / Какая тебе разница? / Тебе-то что?





Примеры

☞ - 소냐가 졸업시험 공부 안하고 있는 게 걱정이 되네.

- 우린 무슨 상관이야. 알아서 하겠지.«- Меня беспокоит, что Соня не готовится к выпускным экзаменам.

- Нам-то какое дело? У нее своя голова на плечах.»





Другие выражения

☞ 상관없다

«без разницы»





Примеры

☞ 집에 언제 갈지 상관없다

«Мне без разницы, когда идти домой.»



