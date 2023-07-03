Когда цветёт камелия (17) 무슨 상관이야

Диалог недели
동백: 엄마, 죽지 마.
Тон Бэк: Мама, не умирай.
정숙: 떠들지 말고 자.
Чон Сук: Хватит болтать, спи.
동백: 그 콩팥인지 쓸갠지 그거 그냥 내거 떼 주면 되잖아.
Тон Бэк: Что там у тебя болит, почка или желчный пузырь, я отдам тебе свой.
정숙: 야!
Чон Сук: Эй!
동백: 뭐!
Тон Бэк: Что?
정숙: 내가 너 그 소리 할까봐 아주 오기 싫었다구.
Чон Сук: Я не хотела возвращаться, потому что не хотела слышать это от тебя.
키우지도 못한 딸년 그걸 떼 가느니 내가 접시 물에 코를 박고 말지!
Я лучше помру, чем отберу что-то у дочери, которую бросила.
동백: 그게 내 쓸개지, 엄마 쓸개야?
Тон Бэк: Это же мой желчный пузырь, не твой!
왜 내거를 내가 하겠다는데 엄마가 뭐라 그래? 무슨 상관이야.
Почему ты указываешь, как мне распоряжаться им? Тебе какое дело?
정숙: 내가 미워야지! 이를 갈아야지! 왜 냉큼 떼 준다고 나서!
Чон Сук: Ты должна ненавидеть меня! Презирать!
Так почему ты готова на такое ради меня?
Фраза недели
무슨 상관이야
[Му-сын сан-гван-и-я]
Тебе какое дело? / Какая тебе разница? / Тебе-то что?
Примеры
☞ - 소냐가 졸업시험 공부 안하고 있는 게 걱정이 되네.
- 우린 무슨 상관이야. 알아서 하겠지.«- Меня беспокоит, что Соня не готовится к выпускным экзаменам.
- Нам-то какое дело? У нее своя голова на плечах.»
Другие выражения
☞ 상관없다
«без разницы»
Примеры
☞ 집에 언제 갈지 상관없다
«Мне без разницы, когда идти домой.»
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